Le second biais est économique. Quand un assistant virtuel est intégré à une plateforme marchande, comme Rufus chez Amazon, son but n'est pas seulement de vous informer, mais de vous faire acheter. Surprise : il aura une fâcheuse tendance à privilégier les produits vendus sur sa propre plateforme, voire ses marques maison. La frontière entre le conseil, la publicité et le produit « sponsorisé » devient alors particulièrement floue.

Alors que des outils comme ChatGPT s'apprêtent eux aussi à pouvoir faire du magasinage pour vous, le risque est de voir se multiplier ces parcours d'achat ultra-simplifiés où le consommateur perd toute capacité de recul. On entre dans une ère « post-SEO », où l'objectif n'est plus d'apparaître dans les liens de recherche, mais d'être la réponse finale fournie par l'IA, coupant l'herbe sous le pied des comparateurs indépendants.

Face à cette tendance, les régulateurs commencent à hausser le ton, notamment la FTC américaine qui s'attaque aux faux avis et aux promotions masquées. Mais pour le consommateur, la meilleure défense reste la vigilance. Un conseil : avant de cliquer sur « acheter » sur la foi d'un agent conversationnel, une petite vérification auprès de sources fiables et indépendantes ne fait jamais de mal. Après tout, un ami qui vous veut du bien ne devrait pas avoir de secrets pour vous.