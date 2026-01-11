Reste à savoir si cette révolution tiendra ses promesses, et si elle passera à terme le cap réglementaire, qui tôt ou tard, se penchera sur la question, comme l'Autorité de la concurrence a pu montrer son intérêt pour les robots conversationnels, pas plus tard que vendredi. Google a déjà été épinglé pour abus de position dominante avec Google Shopping. Les distributeurs devront-ils payer pour apparaître dans ces résultats d'IA ? Les petits commerçants pourront-ils rivaliser avec les géants ? Et surtout, les consommateurs accepteront-ils de confier leurs données d'achat à une intelligence artificielle ? Autant de questions qui se poseront au fil du déploiement de l'Universal Commerce Protocol.