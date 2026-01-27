La folle mode de l'intelligence artificielle est peut-être née avec ChatGPT. Mais il semble qu'elle soit promise à se poursuivre avec Gemini à l'avenir !
Si la sortie publique du premier ChatGPT a été un choc, celle de Gemini 3 au mois de novembre dernier a aussi été ressentie comme un tournant. Google, qui apparaissait bien à la traîne dans les débuts de l'épopée d'OpenAI, sortait là un modèle de langage qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur au monde. Et plus on avance dans les mois, plus il semble que Gemini ait bien réussi à laisser ChatGPT derrière lui. Définitivement ?
Google avait prévu le coup avec ses TPU
Comment réussir dans l'IA ? Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte, comme l'accès à un nombre phénoménal de données, ou, bien sûr, au meilleur matériel pour construire les infrastructures permettant l'entraînement des modèles de langage. Raison pour laquelle NVIDIA, qui produit les GPU les plus puissants pour les tâches IA, a vu sa valorisation exploser de manière inédite, au point de devenir la plus grosse entreprise au monde.
Mais si tout le monde court après ces GPU dont le monde a connu à apprendre le nom, comme les H100, H200 ou bien plus récemment les B200, Google se trouve elle dans une situation unique. Elle a en effet développé les fameux Tensor Processing Unit (TPU), annoncés dès 2016, et donc bien avant le début de la folie IA, spécifiquement pour la tâche d'entraînement d'intelligences artificielles, contrairement aux GPU, à l'origine conçus pour le rendu graphique.
Résultat, Google est le seul des rivaux en course dans le domaine à ne pas dépendre de NVIDIA, et à pouvoir optimiser son matériel pour ses propres besoins, ce qui lui permet de les rendre plus rapides, plus efficaces, et moins chers.
L'alliance Google/Apple, imparable ?
Au-delà de cet atout structurel, Google a aussi réussi à forger une alliance qui devrait encore plus l'aider à s'imposer, à savoir son partenariat avec Apple. Gemini va en effet alimenter Siri dans une nouvelle version qui devrait arriver dans les iPhone pas plus tard que le mois prochain. Un déploiement qui devrait être encore un grand pas en avant pour Gemini, Siri traitant à peu près 1,5 milliards de requêtes par jour, selon une déclaration de Craig Federighi en date de 2024.
Or, même si tout ce qui sera adressé à Siri ne passera pas nécessairement par Gemini, nombre de ses requêtes seront tout de même prises en charge par l'IA. Et, on le rappelle, plus une IA reçoit de requêtes, et peut collecter de données, plus elle est en capacité de s'améliorer. Autant dire que la trajectoire qu'est en train de prendre Gemini semble la placer bien en avant de ChatGPT.
Surtout, dernier petit point assez prosaïque, comme l'indiquait il y a peu un expert, la course à l'IA demande des fonds assez colossaux. Et là où OpenAI doit brûler du cash d'investisseurs, la mettant en danger d'être au final abandonné, Google possède de son côté des revenus stables assurés par ses autres activités, ce qui lui permettra de pourvoir à ces énormes besoins. La course serait-t-elle en train d'être gagnée ?