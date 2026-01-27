Comment réussir dans l'IA ? Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte, comme l'accès à un nombre phénoménal de données, ou, bien sûr, au meilleur matériel pour construire les infrastructures permettant l'entraînement des modèles de langage. Raison pour laquelle NVIDIA, qui produit les GPU les plus puissants pour les tâches IA, a vu sa valorisation exploser de manière inédite, au point de devenir la plus grosse entreprise au monde.

Mais si tout le monde court après ces GPU dont le monde a connu à apprendre le nom, comme les H100, H200 ou bien plus récemment les B200, Google se trouve elle dans une situation unique. Elle a en effet développé les fameux Tensor Processing Unit (TPU), annoncés dès 2016, et donc bien avant le début de la folie IA, spécifiquement pour la tâche d'entraînement d'intelligences artificielles, contrairement aux GPU, à l'origine conçus pour le rendu graphique.

Résultat, Google est le seul des rivaux en course dans le domaine à ne pas dépendre de NVIDIA, et à pouvoir optimiser son matériel pour ses propres besoins, ce qui lui permet de les rendre plus rapides, plus efficaces, et moins chers.