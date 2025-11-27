Le ton est donné, et il est glacial. OpenAI vient de déposer sa réponse à la plainte déchirante de la famille Raine, dont le fils s'est ôté la vie en avril dernier après des mois de conversations intimes avec ChatGPT. Loin de l'empathie qu'on pourrait attendre dans un tel drame, l'entreprise adopte une stratégie purement légale : elle rejette toute responsabilité en affirmant qu'Adam a utilisé l'outil de manière « abusive, non autorisée et non intentionnelle ».

Les avocats d'OpenAI expliquent que si l'adolescent a pu obtenir des conseils pour se suicider, c'est parce qu'il a trompé la machine. L'entreprise souligne que son chatbot a pourtant orienté Adam vers des ressources d'aide plus d'une centaine de fois. Mais voilà, le jeune homme savait comment contourner les barrières. Quand l'IA refusait de répondre, il prétendait simplement « créer un personnage » ou écrire une fiction. Pour OpenAI, ces tentatives de contournement prouvent qu'il a violé les fameuses Conditions Générales d'Utilisation (CGU) que nous acceptons tous sans les lire.