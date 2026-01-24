On sait que ce phénomène d'attrait des adolescents ou jeunes adultes pour ces chatbots auxquels ils confient leur santé mentale n'est pas nouveau et est dangereux. Il faut dire que d'après OpenAI, on comptait un million d'utilsateurs fragiles fin 2025, qui discutaient de leurs problèmes psychiques avec ChatGPT.

D'autant plus lorsque les conversations ne sont jamais réellement privées. Character.AI et d’autres plateformes enregistrent les échanges et peuvent les partager avec des partenaires commerciaux. Les utilisateurs croient parler à un confident, mais leurs informations circulent. Dans les tests, certains bots ont demandé la date de naissance et des détails sur la santé mentale. L’utilisateur fournit ces données sans comprendre que le chatbot n’a aucun contrôle sur leur diffusion.

Attention aussi, la compétence affichée des chatbots renforce le danger. Ils donnent des conseils médicaux sans compétences professionnelle ni autorisation légale d'exercer, et certains messages valident des comportements qui devraient rester sous surveillance professionnelle. « J’ai suivi un plan pour réduire mes antidépresseurs, proposé par le bot, et je me suis senti vulnérable », raconte un jeune adulte. Les chercheurs notent que l’absence d'autorisation ou de contrôle réglementaire transforme des échanges apparemment anodins en risques réels.

Même si des protections existent sur certaines plateformes, elles restent limitées, comme chez OpenAI, qui a mis au point une batterie de mesures pour contrôler et limiter l'accès des ados à ChatGPT. Selon CNET, les experts recommandent de tester systématiquement ces systèmes avant mise en ligne et d’informer clairement les utilisateurs sur les limites du chatbot.

Enfin, étant donné que les créateurs multiplient les personnages et rendent cette création facile, les utilisateurs peuvent construire un « ami thérapeute » en quelques clics et le partager avec d’autres. Les interactions deviennent alors publiques ou semi‑publiques, et l’illusion de suivi personnalisé se maintient malgré les risques connus, comme cette fin tragique d'une conversation d'un chatbot avec un adolescent qui a conduit au suicide de ce dernier.