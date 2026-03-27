Cette affaire pose une question qui dépasse largement le cas Anthropic : jusqu’où un gouvernement peut-il contraindre une entreprise privée à renoncer à ses principes éthiques pour accéder aux marchés publics ? La juge Lin a tranché provisoirement, mais le procès au fond reste à venir.

Si Anthropic obtient gain de cause sur le fond, cela pourrait redéfinir les règles du jeu pour toute l’industrie de l’IA face aux commandes militaires, aux États-Unis comme ailleurs.

