Le Pentagone avait approché Anthropic pour déployer son modèle Claude dans des environnements classifiés. La société a refusé de signer les conditions proposées, estimant qu'elles impliquaient de retirer les restrictions qui empêchent Claude d'être utilisé pour piloter des armes autonomes ou surveiller des civils américains à grande échelle.

Le "secrétaire à la Guerre" Pete Hegseth a répondu par une interdiction totale. Sa désignation "Supply-Chain Risk to National Security" n'avait jamais été appliquée à une entreprise américaine. Hegseth a justifié sa décision en accusant les dirigeants d'Anthropic de vouloir "déterminer le destin des forces armées" à la place du commandant en chef, Donald Trump. Comme nous le rapportions, Trump avait banni Anthropic et son IA Claude de toutes les administrations américaines

Anthropic a annoncé vouloir contester cette désignation en justice, mais est resté silencieux pendant le week-end. Ironiquement, l'administration Trump a rapporté que les technologies d'Anthropic étaient utilisées dans des opérations contre l'Iran, ce qui suggère donc que le ban ne concerne pas toutes les branches de l'exécutif. Saluée pour avoir maintenu ses positions, Anthropic a vu le nombre de téléchargements de Claude s'affoler au sein de l'App Store pour prendre la première place.