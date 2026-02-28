Pete Hegseth, le secrétaire à la Guerre de Donald Trump, a désigné sur son compte X.com Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine et interdit à tout contractant militaire de travailler avec elle.

Le POTUS lui a emboîté le pas sur son réseau sur Truth Social, en majuscules : toutes les agences fédérales doivent « CESSER IMMÉDIATEMENT toute utilisation de la technologie d'Anthropic ». Six mois de délai pour les ministères déjà intégrés, dont le Département de la Guerre lui-même.

Le torchon brûle depuis la signature en 2024 d'un contrat de 200 millions de dollars signé entre Anthropic et ce même département. La société avait alors une certaine fierté à afficher : première entreprise d'IA de pointe à opérer sur des réseaux classifiés américains. Pendant des mois, les deux parties ont négocié en privé autour de deux exceptions réclamées par Anthropic pour son modèle Claude, à savoir pas d'utilisation dans des armes entièrement autonomes et pas non plus de surveillance intérieure de masse des citoyens américains. Le Pentagone voulait un accès sans restriction. Impasse totale. Ultimatum fixé à 17h01 vendredi. Anthropic n'a pas cédé.