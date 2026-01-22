Après une série de cyberattaques et des inquiétudes sur l’ingérence étrangère et les dépendances technologiques, la Commission européenne a proposé une révision du Cybersecurity Act. Le texte propose de réduire les risques liés aux fournisseurs tiers à l'origine des préoccupations de cybersécurité et de renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement des technologies essentielles.

Les opérateurs mobiles pourraient devoir retirer progressivement certains composants dans un délai de 36 mois après publication d’une liste de fournisseurs à haut risque, et d’autres secteurs verront leurs délais précisés ultérieurement. L’adoption finale dépendra des négociations avec le Parlement européen et les États membres.