Être inscrit sur cette liste n'entraîne pas automatiquement des sanctions de la part des États-Unis. Mais elle peut créer des restrictions pour l'exportation de certains productions réglementées par les États-Unis ainsi que des difficultés commerciales. Le fabricant de drones DJI, qui a déjà subi les foudres de Washington, le producteur de batteries CATL ou bien Tencent y sont ainsi déjà présents.

L'ajout de ces deux noms pourrait être un signe fort, quand on sait que, dans le cas de DeepSeek, l'idée de sanctions a très vite été agitée après ses incroyables performances découvertes en début d'année. Et des officiels américains l'ont aussi cette année accusé d'avoir apporté son aide à l'armée chinoise.

En plus des noms déjà cités, les parlementaires veulent l'ajout de neuf autres entreprises chinoises à cette liste, entreprises travaillant dans des secteurs comme la biotech, la robotique, les puces ou bien le LiDAR.