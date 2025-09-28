L'inscription sur la liste du Pentagone prive une entreprise de l'accès à certains contrats, subventions et programmes gouvernementaux américains, comme l'a rappelé le juge. Pour DJI, les répercussions commerciales commencent d'ores et déjà à se matérialiser. Dans sa plainte, l'entreprise affirme avoir « perdu des contrats commerciaux, été stigmatisée comme une menace à la sécurité nationale et interdite de contracter avec plusieurs agences du gouvernement fédéral ».

À l’issue du jugement, DJI a évidemment exprimé sa déception et annoncé qu’elle examinait ses options légales : « Cette décision repose sur un seul motif qui s’applique à de nombreuses sociétés qui n’ont jamais été listées », a précisé l’entreprise. Le département de la Défense, lui, n’a pas commenté le verdict.

Cette décision fait suite à une série de contentieux similaires. Le fabricant chinois de lidars Hesai Group est également poursuivi pour contester son inscription sur la même liste, affaire pour laquelle le juge Friedman avait d'ailleurs déjà statué en faveur du gouvernement en juillet dernier.