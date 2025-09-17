Vous rêvez de prendre vos meilleurs plans au drone mais les modèles actuels ne sont soit pas assez bons soit trop chers ? DJI va changer la donne avec son nouveau Mini 5 Pro, un drone performant et compact, à bien moins de 1000€.
DJI, acteur incontournable du secteur des drones civils, dévoile son dernier-né, le Mini 5 Pro. Ce petit drone offre les performances d'un grand dans un format mini. Ce modèle, conçu pour les passionnés comme pour les créateurs de contenu, introduit des innovations technologiques assez impressionnantes dans un format ultra-léger.
Une configuration photo solide
Le DJI Mini 5 Pro embarque un capteur CMOS de 1 pouce, une première dans la catégorie des drones miniatures. Avec une définition de 50 mégapixels, il capture des détails précis, même dans des conditions de faible luminosité. À vous les plus beaux plans de levers de soleil ou les paysages urbains nocturnes (sous réserve d'autorisations). Cette sensibilité accrue est renforcée par une plage dynamique de 14 stops, permettant de restituer des contrastes subtils, des ombres aux hautes lumières, sans perte de qualité.
Pour les amateurs de portraits, DJI a intégré une optimisation intelligente des tons de peau, ajustant automatiquement la luminosité et le contraste pour des rendus naturels et expressifs. Le drone propose également un mode Med-Télé 48 mm, offrant un zoom numérique amélioré par rapport aux générations précédentes, idéal pour isoler un sujet ou ajouter de la profondeur à une scène.
Côté vidéo, il fait mieux que son prédécesseur. En effet, le Mini 5 Pro supporte l’enregistrement en 4K à 60 fps avec un mode HDR, ainsi qu’un ralenti en 4K à 120 fps, pour des séquences fluides et détaillées. Les utilisateurs peuvent aussi opter pour des profils colorimétriques avancés, comme le D-Log M ou le HLG, avec une sensibilité ISO pouvant atteindre 12 800 en conditions standards, et 3 200 en mode optimisé pour la nuit.
Une totale liberté de mouvements
L’un des atouts majeurs du Mini 5 Pro réside dans sa nacelle rotative à 225°, elle permet des prises de vue allant du grand-angle au panorama, sans retouche ultérieure. Cette polyvalence est particulièrement utile pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, où le format vertical est roi. Le drone propose aussi des modes créatifs automatisés, comme les QuickShots (Rotation, Dronie, Spirale, etc.) ou les Timelapse, pour des résultats cinématographiques d'une simplicité déconcertante.
La prise de vue verticale réelle élimine le besoin de recadrage, permettant de publier des vidéos au format court facilement et rapidement.
La sécurité au rendez-vous en tout temps, l'autonomie aussi
DJI a doté le Mini 5 Pro d’un système de détection d’obstacles omnidirectionnel, combinant LiDAR, capteurs de vision et infrarouges. Ce dispositif permet d’éviter les collisions, même dans des environnements complexes ou faiblement éclairés. En ville, par exemple, le drone identifie les bâtiments et ajuste sa trajectoire pour un retour automatique sécurisé (RTH), y compris sans signal GPS.
Grâce à une technologie de positionnement optique, le Mini 5 Pro mémorise son itinéraire en temps réel, assurant un atterrissage précis même en l’absence de satellites. Le GNSS bi-bande (L1 + L5) renforce la stabilité du signal, réduisant les risques de perte de contrôle.
L’ActiveTrack 360°, amélioré, suit les sujets avec une précision accrue. Un cycliste sur une route ? Un vacancier sur une plage ? Le système est capable de tracker toute cible. Le système analyse le mouvement et adapte le cadrage en conséquence, pour des séquences fluides et professionnelles.
Avec une batterie intelligente, le Mini 5 Pro offre jusqu’à 36 minutes de vol, un temps précieux pour explorer et capturer des images sans interruption.
Prix et disponibilité
Le DJI Mini 5 Pro est d'ores et déjà disponible à l'achat dans les configurations suivantes :
- DJI Mini 5 Pro : 799€
- DJI Mini 5 Pro - Bundle Fly More avec DJI RC-N3 : 999€
- DJI Mini 5 Pro - Bundle Fly More avec DJI RC2 : 1129€
- Qualité vidéo & photo
- Stabilité en vol
- Capteurs d'évitement 360°