Le DJI Mini 5 Pro embarque un capteur CMOS de 1 pouce, une première dans la catégorie des drones miniatures. Avec une définition de 50 mégapixels, il capture des détails précis, même dans des conditions de faible luminosité. À vous les plus beaux plans de levers de soleil ou les paysages urbains nocturnes (sous réserve d'autorisations). Cette sensibilité accrue est renforcée par une plage dynamique de 14 stops, permettant de restituer des contrastes subtils, des ombres aux hautes lumières, sans perte de qualité.