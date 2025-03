La stabilisation optique et l’autofocus intelligent Canon CMOS AF II ont tout pour garantir à ce compact des séquences vidéo fluides et nettes. De quoi, par exemple, cadrer et suivre des intervenants ou sujets animés avec une netteté des visages, mais aussi afficher des objets bien distincts au premier plan des vidéos, et peu importe la luminosité ambiante. Et parce que le tournage itinérant implique souvent de filmer à main levée, le V1 intègre aussi une stabilisation optique pour garantir des séquences fluides et des images au top. Avec son écran tactile orientable de 7,5 cm (3 pouces de diagonale) et un enregistrement audio soigné (microphone avec réduction de bruit de fond), ce compact affiche une conception clairement étudiée pour les créateurs nomades.