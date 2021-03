EOS M50 Mark II : le dernier hybride Canon qui veut séduire les créateurs de contenus

Il est désormais facile de diffuser des vidéos en direct sur YouTube ou sur Twitch puisque l’EOS M50 Mark II est doté d’une sortie vidéo HDMI sans compression. Le boîtier inclut une connectivité Wi-Fi et Bluetooth permettant le contrôle via smartphone et le téléchargement de fichiers. L’idée étant de faire tomber un maximum de barrières entre la création et la publication sur les réseaux sociaux.