Un brevet signé Canon montre un déclencheur d’un genre nouveau

Au rayon des touchpads, Canon n’a pas toujours su convaincre ses utilisateurs. En effet, l’EOS R, premier appareil photo hybride du fabricant, est équipé d’un touchpad jugé rigide et difficile à utiliser, qui n’a pas reçu un accueil particulièrement chaleureux. Celui-ci a disparu sur l’EOS RP et les récents EOS R5 et R6, qui ont rattrapé le coup en s’armant d'un bouton de type joystick semblable à ce que l’on trouvait sur le 5D Mark IV.