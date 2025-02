Mais quelles sont ces améliorations concrètement ? Les informations disponibles suggèrent une attention particulière portée aux besoins spécifiques des vlogueurs. On peut ainsi anticiper des optimisations logicielles poussées, tirant parti de la puissance de la future puce et des avancées en matière d'intelligence artificielle. Des capteurs plus performants pourraient également être de la partie, afin d'améliorer la qualité d'image, notamment en basse lumière, un aspect crucial pour de nombreux tournages en extérieur ou en intérieur.

Au-delà de la qualité brute de l'image, Apple pourrait aussi mettre l'accent sur des fonctionnalités facilitant la création de vlogs. On pense par exemple à une stabilisation encore plus efficace, essentielle pour des vidéos fluides et agréables à regarder, ou encore à des modes de mise au point automatique plus réactifs et intelligents. L'ergonomie de l'application caméra pourrait également être repensée pour offrir un accès plus rapide et intuitif aux outils les plus utilisés par les créateurs de contenu.