L'un des principaux défauts des micros sans fil reste l'ajustement du volume. Selon le lieu, l'ambiance, le monde ou la météo, le réglage peut relever du casse-tête. Figurez-vous que le DJI Mic 3 inaugure un système de contrôle automatique qui s'adapte en temps réel à votre environnement. Si vous êtes dans un stade bruyant, pas de souci, le mode automatique évite que les cris de la foule saturent votre enregistrement. Et si vous êtes au calme, le mode dynamique ajuste subtilement le gain pour maintenir une intensité parfaite. Une première chez DJI, qui simplifie drastiquement la technique.