DJI a officialisé, jeudi, le lancement de son Mic 3, dernière génération de son microphone sans fil, sans doute la plus aboutie du fabricant. Au menu notamment, le fabricant propose un contrôle automatique du gain à moins de 200 euros l'unité.
Le constructeur chinois DJI a annoncé la commercialisation immédiate de son nouveau microphone sans fil. Le DJI Mic 3 est disponible dès aujourd'hui à partir de 199 euros. Au-delà de sa sortie, le micro ne manque pas de qualités, en ce que le nouveau modèle intègre un système inédit de contrôle automatique du volume et un enregistrement dual-file en 32-bit float, avec 32 Go de stockage. Et tout ça contenu dans 16 petits grammes.
Le DJI Mic 3 adapte automatiquement ses réglages audio
L'un des principaux défauts des micros sans fil reste l'ajustement du volume. Selon le lieu, l'ambiance, le monde ou la météo, le réglage peut relever du casse-tête. Figurez-vous que le DJI Mic 3 inaugure un système de contrôle automatique qui s'adapte en temps réel à votre environnement. Si vous êtes dans un stade bruyant, pas de souci, le mode automatique évite que les cris de la foule saturent votre enregistrement. Et si vous êtes au calme, le mode dynamique ajuste subtilement le gain pour maintenir une intensité parfaite. Une première chez DJI, qui simplifie drastiquement la technique.
Avec la cuvée Mic 3, DJI a ajouté de la sécurité, à savoir l'enregistrement dual-file en 32-bit float. Concrètement, chaque mot prononcé se sauvegarde simultanément sous deux versions : l'originale, et une optimisée par algorithme. Si un problème survient pendant la transmission sans fil, il est alors impossible de perdre son contenu grâce aux 32 Go de stockage interne. Cette technologie dite floating point capture même les nuances les plus subtiles, du chuchotement au cri.
Nous avons ici trois modes de tonalité vocale qui parachèvent cette expérience qu'on peut qualifier de premium. Au choix, les modes Regular, Rich ou Bright, en sachant que chacun est programmé pour sublimer différents types de voix automatiquement. Combiné à la réduction active du bruit ambiant, le rendu audio atteint une qualité broadcast, sans effort ni compétences nécessaires. L'audio sans compression 48kHz 24-bit rivalise désormais avec les équipements de studio.
Seize grammes seulement pour 400 mètres de portée sans fil
Avec ses 16 petits grammes, le transmetteur du Mic 3 se fait totalement oublier une fois clipsé. En plus d'être léger, on le trouve assez élégant avec ses formes arrondies. Mais ses performances impressionnent, avec une portée annoncée de 400 mètres (la génération Mic 1 plafonnait à 250 mètres), grâce au passage automatique entre les fréquences 2,4 et 5 GHz. De quoi couvrir les besoins des tournages en extérieur ou des événements d'envergure.
L'autonomie annoncée pourrait aussi les créateurs des angoisses de batterie. Huit heures d'enregistrement en continu pour le transmetteur sur le papier, dix pour le récepteur, et jusqu'à 28 heures avec l'étui de charge. Même les marathons créatifs les plus intenses passent sans encombre, on sait que c'est l'une des forces des DJI Mic historiquement. La charge express de cinq minutes procure en outre deux heures supplémentaires, parfaite pour rattraper un oubli de dernière minute.
DJI mise gros sur la polyvalence. On compte jusqu'à quatre transmetteurs et huit récepteurs capables de collaborer en même temps. Les interviews de groupe et les tournages multi-caméras seront un jeu d'enfant, avec même un mode quadraphonique qui sépare quatre pistes distinctes sur certains appareils Sony.
Le DJI Mic 3, qui est d'ores et déjà disponible en ligne, sera à retrouver très vite en test sur Clubic ;)
Voici quelques configurations tarifaires pour le DJI Mic 3 :
- DJI Mic 3 avec un micro et un récepteur : 199 euros.
- Un pack DJI Mic 3 avec deux micros, un récepteur et un boîtier de recharge : 309 euros.
- Un pack DJI Mic 3 avec deux micros, un récepteur, un boîtier de recharge et l'adaptateur smartphone : 328 euros.
- Un pack DJI Mic 3 avec quatre micros, un récepteur et un boîtier de recharge : 507 euros.
- Le boîtier de recharge DJI Mic 3 seul : 69 euros.
- L'adaptateur smartphone DJI Mic 3 seul : 19 euros.