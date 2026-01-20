Les cyberattaques ne cessent de frapper l'Europe. Avec hôpitaux paralysés, des réseaux électriques menacés et des données bancaires exposées, le quotidien numérique du continent, et on le sait mieux que quiconque en France, ressemble à un jeu du chat et de la souris permanent avec des hackers toujours plus audacieux. Bruxelles réagit donc en dévoilant, ce mardi 20 janvier 2026, une refonte majeure de sa législation cybersécurité, sept ans après la première mouture. Avec des fournisseurs étrangers suspects sous surveillance, des certifications accélérées et une simplification pour les PME, le plan veut colmater les failles béantes.