Grace à quelques recherches sur Wiki j’ai appris quelques curiosités dont je ne soupçonnais pas le début du début. Le saviez-vous ? Le premier cable sous marin transatlantique date de près de 200 ans en 1858. Bon il semble que les matériaux de l’époque n’aient pas vraiment résistés aux profondeur, il a donc fallu attendre 1866 pour qu’un câble soit vraiment fonctionnel et réduise le temps de transmission de messages et d’information de 10 jours (par bateau) à quelques minutes.

Rien que pour les télécoms il y a 660 câbles sous marin qui sillonnent le Globe et le plus long mesure 39 000 kilomètres. Une partie d’entre eux appartiennent directement aux GAFAM.

En passant aussi le premier câble permettant de transmettre la télévision a été installé aux USA en 1950 alors que la France n’avait que quelques poste de télévision. Aux USA le nombre de télévisions installé a été exponentiel de 1948 à 1960 ce qui a fait perdre des centaines de millions de tickets de cinéma aux salles dans la même période.

Lors du dernier incident relatif à ses câbles, la Russie a tout de suite été accusée. Après enquête il s’avère qu’il s’agit d’un navire chinois qui de plus a provoqué la rupture du câble par négligence.

Cette pauvre mer Baltique est stratégique tant elle a de câbles sous marins de comm et énergétique…Souvent un câble imposant contient plusieurs lignes fibrées, voire transfère également de l’électricité…

Il y a aussi les fameux Nordstram gazier qui passait par là (mais les Russes l’ont fait sauter parait-il).

Mais aussi cette mer voit un trafic maritime des plus imposants.

Il n’est pas étonnant que cette zone soit le théâtre d’une Task force européenne. Depuis quelques années l’intelligentsia européenne penche au Nord. Il y a un grand projet d’ériger une sorte de ligne qui irait de l’Angleterre aux Pays bas…Cette zone qui inclue donc tous les pays dont le nord de l’Allemagne serait une zone où il y aurait des câbles, des éoliennes vertes, mais aussi un ensemble de start ups européennes, de grandes écoles, etc…Avec des conséquences surprenantes, Les Pays Bas ont besoin de terres pour bâtir des écoles, facultés, datas center, centres de recherche de pointes etc. hors au Pays Bas la majorité des terres appartiennent à de grands exploitants agricoles, d’où la volonté du gouvernement des Pays bas de réduire le nombre de bêtes et la taille des exploitations de 30% - d’où les mouvements agricoles en 2023 venant des Pays Bas. La commission européenne est d’ailleurs fortement influencée par les pays nordiques, on le voit avec Keja Kallas par exemple…Tous ces pays ont peur de la Russie et l’UE (politique)a décider d’axer tout son développement dans cette zone. Et d’ailleurs en passant le chef de l’OTAN est hollandais. Et la chef de la diplomatie de l’UE est l’Estionnienne Kaja Kallas. Et la présidente Moldave a été formée dans les Universités Américaine pour pouvoir diriger son pays, etc…