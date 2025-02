« Le projet Waterworth est un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars destiné à renforcer l'ampleur et la fiabilité des autoroutes numériques mondiales en ouvrant trois nouveaux corridors océaniques dotés de la connectivité abondante et à haut débit nécessaire pour stimuler l'innovation en matière d'intelligence artificielle dans le monde entier » expliquent les responsables au sein de Meta, Gaya Nagarajan et Alex-Handrah Aimé.

Comme le rappellent les mêmes dirigeants, les câbles sous-marins « représentent plus de 95 % du trafic intercontinental à travers les océans du monde » et sont des infrastructures vitales à notre époque - raison pour laquelle le sabotage de câbles sous-marins a tendance à inquiéter. Le câble issu du projet Waterworth serpentera dans les fonds marins les plus profonds, avec certains pans qui seront placés jusqu'à 7000 mètres sous le niveau de la mer.