Une connexion record de 800 Gbit/s entre Bordeaux et Boston : Cisco et Microsoft repoussent les limites de la transmission

On n'en parle sans doute pas assez, mais les câbles sous-marins font partie des fondamentaux de la connectivité et de l'échange des données planétaires : 90% du trafic international passent par ces derniers. Celui qui relie la France aux États-Unis, nommé Amitié, intègre une technologie SDM (Space Division Multiplexing) qui comprend 16 paires de fibres, ce qui rappelons-le est supérieur aux câbles traditionnels et même au fameux câble Dunant de Google et ses 12 paires de fibres. On ajoutera qu'Orange est le responsable de la partie française des deux câbles.