Signification « yi-peng » (chinois)

« Yi Peng » (หรือ « Yee Peng ») เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลลอยกระทง เทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยความทุกข์และขอพรให้มีความสุขและโชคดีในอนาคต

ในเทศกาลนี้ ผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำกระทง การปล่อยโคมลอย และการชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการประดับไฟและการจัดงานเฉลิมฉลองที่สวยงาม ทำให้เทศกาลนี้เป็นที่นิยมทั้งในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

En français!

« Yi Peng » (ou « Yee Peng ») est un festival qui se déroule en Thaïlande, en particulier dans la province de Chiang Mai. Il fait partie du festival de Loy Krathong et a généralement lieu en novembre de chaque année. Pendant ce festival, les gens lâchent des lanternes dans le ciel, symbolisant le lâcher-prise des soucis et la demande de bonheur et de chance pour l’avenir.

Au cours de ce festival, les participants se rassemblent pour participer à diverses activités, telles que la fabrication de krathongs (les petites offrandes flottantes), le lâcher de lanternes et l’appréciation de spectacles culturels locaux. De plus, la ville est décorée de lumières et d’événements festifs, ce qui rend ce festival populaire tant auprès des habitants que des touristes du monde entier.

Que veulent dire ces deux mots?

Les mots « Yi » et « Peng » en thaïlandais peuvent être traduits comme suit :

« Yi » (ยี่) : Cela signifie « deux » en thaï.

« Peng » (เป็ง) : Cela signifie « lumière » ou « lanterne ».

Ainsi, « Yi Peng » peut être interprété comme « deux lanternes » ou « lumières de deux », mais dans le contexte du festival, il fait référence à la tradition de lâcher des lanternes dans le ciel.