La Russie peut-elle s'en prendre aux câbles internet sous-marins ?

Si les câbles sous-marins ne jouissent par définition pas d'unegrandenotoriété, aussi parce qu'invisibles aux yeux du grand public, leur importance est pourtant stratégique, et le mot est faible. 99,7 % des échanges de données et du trafic internet mondial passent par ces 430 à 450 gigantesques câbles qui relient entre eux les cinq continents, entre mers et océans. Et alors que certains ont cru - à tort pour le moment - que la Russie réfléchissait à se déconnecter du Web mondia l pour bâtir son propre réseau, les inquiétantes mises en garde de Joe Biden en matière de cybersécurité font poindre la menace d'une attaque des câbles sous-marins, maillon indispensable de l'Internet mondial.