L'Ukraine réclame d'exclure la Russie du réseau bancaire Swift, mais en quoi est-il important ?

Dans le détail, Swift connecte quelque 11 000 organisations bancaires et de titres de plus de 200 pays. Elle permet ainsi d'échanger des messages financiers en toute sécurité et de manière fiable. La coopérative évoque le chiffre de plus de 5 milliards de messages financiers par an. Surtout, Swift a popularisé les numéros IBAN et codes BIC, qu'elle valide et qui permettent d'identifier les personnes, organisations et entreprises qui réalisent des virements.