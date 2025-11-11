L'UE hausse le ton. Selon une information de Bloomberg, la Commission européenne réfléchit en effet en ce moment à la possibilité de bannir les équipements de Huawei et de ZTE de l'ensemble des réseaux télécoms du Vieux Continent.

À l'heure actuelle, ce genre de décision est une prérogative des États. Un pays comme la Suède a ainsi déjà imposé un bannissement de ce genre, quand en Allemagne ou en Finlande, des restrictions plus strictes sont imposées. Au contraire, dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, les équipementiers sont toujours autorisés à commercialiser et installer leurs produits.