On le sait, la crise Nexperia a fait très peur aux géants de l'automobile du Vieux Continent. Mais aujourd'hui tout va mieux, comme nous le confirme le média Bloomberg. Ce dernier rapporte en effet que Nexperia est à nouveau autorisé par la Chine à exporter ses puces.

Cette autorisation va entraîner, toujours selon la même source, la fin de la mise sous tutelle de l'entreprise par le gouvernement hollandais. Pour rappel, cette décision inédite avait été prise par La Haye afin de faire face à des menaces sur sa sécurité nationale et sur approvisionnements.