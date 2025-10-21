« Un tel refus ne sera pas considéré comme une faute professionnelle ou une violation des obligations contractuelles » a-t-il ainsi été précisé. Nexperia Chine a tenu à rassurer ses employés, leur indiquant que leurs activités et que le versement de leur salaire n'étaient pas affectés par le conflit actuel.

« Le conseil d'administration et la direction sont pleinement engagés à maintenir la continuité des opérations de l'entreprise et veilleront à ce qu'aucune force extérieure ne vienne compromettre son fonctionnement ou léser les intérêts des employés » a aussi fait valoir Nexperia Chine, dans une allusion claire à l'intrusion du gouvernement hollandais dans les affaires de la société.

À noter que ce bras de fer ne concerne pas que les deux nations. L'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) a récemment annoncé que s'il venait à durer, la filière automobile européenne pourrait subir des disruptions. Un atout dans la manche de la partie chinoise ?