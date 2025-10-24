La Chine n'a pas apprécié la prise de contrôle de Nexperia par le gouvernement hollandais, une opération qualifiée de « banditisme économique » par la chambre chinoise de commerce en Europe. Résultat, les autorités chinoises ont, en mesure de rétorsion, bloqué les exportations de Nexperia hors de son territoire. Or, le site le plus important de la multinationale se trouve dans ce pays, à Guangdong, avec une « usine représent[ant] 70 % de la capacité d'assemblage final et de test » de Nexperia.

Ce qui est un vrai problème, Nexperia étant l'entreprise fournissant à elle seul 40% des différents composants électroniques de la filière automobile européenne. « Plusieurs usines vont s’arrêter la semaine prochaine » indique ainsi le vice-président en charge des ventes de Robert Bosch France, Pierre Rochefrette. « Des répercussions à court terme ne peuvent pas être exclues » reconnaît de son côté un porte-parole de Volkswagen.