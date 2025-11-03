Nexperia va pouvoir se remettre à exporter certains composants produits en Chine vers l'Europe, évitant par là de mettre les usines automobiles à l'arrêt chez nous. C'est ce que vient d'annoncer le ministère chinois du Commerce.

Dans un communiqué publié ce week-end, l'institution indiquait avoir levé l'interdiction d'exportation touchant certaines puces. Il est bon tout de même de noter que le ministère n'a pas donné dans le détail le nom des puces concernées, et a promis de continuer à analyser la situation pour faire du cas par cas.