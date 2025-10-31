Donald Trump et Xi Jinping ont beau avoir scellé une trêve dans leur guerre commerciale, au niveau domestique, les Américains s'affairent toujours autant contre les entreprises chinoises. Ainsi, comme nous le rapporte Android Authority, le département du Commerce des États-Unis réfléchit à l'imposition d'une mesure d'interdiction d'utilisation et de vente des produits TP-Link.

Cette interdiction serait motivée par des questions de sécurité nationale (pour ne pas changer). Une demi-douzaine d'administrations, dont les départements de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Défense, soutiennent le bannissement des routeurs Wi-Fi TP-Link, particulièrement populaires aux États-Unis.