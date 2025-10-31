Le géant chinois des produits réseaux TP-Link est en difficulté aux États-Unis. Les autorités à Washington penchent aujourd'hui en effet pour le bannissement de la marque de leur marché.
La liste s'allonge. De plus en plus d'entreprises chinoises se voient expulsées du marché américain, pour des raisons de sécurité nationale. Car le dossier Huawei a depuis été suivi au fil du temps par le placement sur liste noire de nouvelles sociétés de l'empire du Milieu, dont une des dernières en date a été le géant du drone DJI. Et l'œil de Washington vient de saisir une nouvelle victime, qui produit elle plutôt des routeurs Wi-Fi.
La fin des routeurs Wi-Fi TP-Link sur le marché américain ?
Donald Trump et Xi Jinping ont beau avoir scellé une trêve dans leur guerre commerciale, au niveau domestique, les Américains s'affairent toujours autant contre les entreprises chinoises. Ainsi, comme nous le rapporte Android Authority, le département du Commerce des États-Unis réfléchit à l'imposition d'une mesure d'interdiction d'utilisation et de vente des produits TP-Link.
Cette interdiction serait motivée par des questions de sécurité nationale (pour ne pas changer). Une demi-douzaine d'administrations, dont les départements de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Défense, soutiennent le bannissement des routeurs Wi-Fi TP-Link, particulièrement populaires aux États-Unis.
L'entreprise collecterait les données des citoyens américains
Selon des communications internes auxquelles le Washington Post a eu accès, les officiels du département du Commerce pensent que les routeurs TP-Link sont compromis. Non seulement, ils collecteraient des données sensibles des citoyens américains, mais la société chinoise resterait aussi soumise aux désidératas de Pékin.
Pour le moment, si plusieurs administrations soutiennent ce bannissement, la position du centre de pouvoir le plus important - la Maison-Blanche - reste elle assez floue. D'après une source interrogée par le Washington Post, Donald Trump pourrait utiliser cette proposition d'interdiction comme d'une monnaie d'échange dans ses négociations avec la Chine. À ce jour, TP-Link affirme officiellement représenter 36% du marché américain des routeurs Wi-Fi, même si certaines sources du Congrès penchent plutôt pour une part de marché de plus de 50%.