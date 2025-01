En 2024, le CH d'Armentières a estimé le coût total de sa cyberattaque à 2 millions d'euros. Les montants sont déjà colossaux, vous le voyez. Ajoutez à cela la communication de crise, qui génère aussi des frais substantiels. On y retrouve l'envoi de courriers aux patients et au personnel concernés par les fuites de données, les communiqués de presse, et la gestion des relations publiques.