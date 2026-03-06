Environ une semaine, c'est le temps qu'il aura fallu pour que le bras de fer entre Anthropic et le Pentagone change de visage. Après le coup de tonnerre du ban fédéral du 27 février, désignation comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement américaine » et un contrat militaire soufflé par OpenAI, Dario Amodei, cofondateur de l'entreprise, a repris la parole il y a quelques heures, en étant moins dans l'affrontement que dans la recherche d'une issue. Une posture qui tranche avec la fermeté des premiers jours et qui intervient alors que les revenus de la start-up explosent.