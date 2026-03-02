Les relations entre la start-up d'intelligence artificielle (IA) et le gouvernement américain se sont envenimées début janvier, lorsque l'on a appris qu'un modèle d'Anthropic avait été utilisé lors de la capture de Nicolás Maduro. Un bras de fer s'est tenu pendant plusieurs semaines entre les deux parties : quand le gouvernement exigeait l'accès illimité à Claude à « toutes fins légales », l'entreprise, elle, refusait les usages liés à la surveillance de masse et surtout, à des décisions autonomes dans un contexte militaire.