C'est une catastrophe sur le plan commercial pour l'entreprise, qui a d'ailleurs annoncé qu'elle s'en remettrait à la justice. La pilule est d'autant plus difficile à avaler que dès le lendemain, Sam Altman, patron d'OpenAI, a assuré avoir conclu un accord avec la défense américaine. Cerise sur le gâteau : il aurait obtenu les conditions qu'Anthropic n'a pas réussi à décrocher.