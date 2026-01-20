L'intelligence artificielle est une technologie qui intéresse partout dans le monde. Mais certains pays sont plus en avance que d'autres niveau adoption. Et parmi eux… la France !
Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions de personnes qui sont devenues des utilisateurs réguliers de l'intelligence artificielle. Mais si la mode s'est répandue partout dans le monde, bénéficiant à des ChatGPT, Gemini et autre Grok, le nombre d'utilisateurs n'est lui pas également réparti. Comme on peut le voir aujourd'hui.
La France, numéro 5 mondiale des utilisateurs d'IA
Est-ce que votre voisin est un utilisateur assidu de l'IA ? Ou bien votre collègue ? Vous allez pouvoir vous poser la question au vu de cette étude que vient de publier Microsoft intitulée : « l'adoption mondiale de l'IA en 2025 : un fossé numérique qui se creuse ».
Un rapport qui nous donne notamment les taux d'adoption de l'IA dans la population. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la place de la France, qui pointe à la 5ème place mondiale, avec un taux d'adoption de 44% à la fin de l'année 2025. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de l'ensemble du top 20 établie par le géant américain.
Les Français toujours plus intéressés par l'IA
« Les pays qui ont investi tôt dans les infrastructures numériques, les compétences en IA et l'adoption par les pouvoirs publics, tels que les Émirats arabes unis, Singapour, la Norvège, l'Irlande, la France et l'Espagne, continuent de montrer la voie » explique ainsi Microsoft. Pour rappel, si les géants de l'IA sont aujourd'hui surtout américains (et chinois), la France est une puissance continentale avec Mistral.
On observe aussi dans ces chiffres qu'il existe une vraie dynamique actuellement au niveau de l'adoption dans notre pays. Entre le premier et second trimestre, la France a connu une croissance de 3,1 points, soit la troisième plus grosse croissance mondiale durant cette période (après la Corée du Sud et les Émirates Arabes Unis).
Autre fait intéressant, les États-Unis, leader du secteur, sont eux encore très loin, avec un taux d'adoption de 28,3% (soit la 24ème place) à la fin 2025.