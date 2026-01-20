Est-ce que votre voisin est un utilisateur assidu de l'IA ? Ou bien votre collègue ? Vous allez pouvoir vous poser la question au vu de cette étude que vient de publier Microsoft intitulée : « l'adoption mondiale de l'IA en 2025 : un fossé numérique qui se creuse ».

Un rapport qui nous donne notamment les taux d'adoption de l'IA dans la population. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la place de la France, qui pointe à la 5ème place mondiale, avec un taux d'adoption de 44% à la fin de l'année 2025. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de l'ensemble du top 20 établie par le géant américain.