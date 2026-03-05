Selon l'agence Reuters, l'Information Technology Industry Council a adressé mercredi une lettre au secrétaire à la Défense. Ce groupement professionnel rassemble Apple, NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Adobe, CoreWeave et même OpenAI, le rival direct d'Anthropic. Le courrier ne cite pas nommément Anthropic, mais cible directement la classification décidée par Hegseth.

Jason Oxman, patron de l'ITI, y rappelle que ce type de mesure « existe pour de véritables urgences » et « est habituellement réservé aux adversaires étrangers ». Il plaide pour un retour aux procédures classiques de la commande publique. La lettre souligne un risque concret : priver l'armée américaine de l'accès aux meilleurs outils technologiques du pays.

L'ITI n'est pas seul. Quatre autres organisations professionnelles ont adressé un courrier similaire, cette fois directement à Donald Trump. Le ton y est plus direct : considérer une entreprise nationale comme un adversaire étranger crée un précédent qui menace toute l'industrie. Même OpenAI, pourtant bénéficiaire direct du contrat perdu par Anthropic, a publiquement demandé la levée de cette classification. Connie LaRossa, en charge de la politique de sécurité nationale chez OpenAI, a confirmé que son entreprise travaille activement à faire retirer la sanction.