Soulignons qu'en France l'équivalent du "NATO Restricted" est appliqué pour des informations en "Diffusion Restreinte" et non "classifiées". Selon l'Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, "la mention Diffusion Restreinte (DR) n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection. Son objectif principal est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention."

Cette mention doit être appliquée dans plusieurs cas de figure :

- les documents définissant, en termes généraux, les objectifs, options, critères de choix retenus dans les différents domaines de l'activité militaire nationale ou de la sécurité opérationnelle ou technique et qui peuvent ne pas être classifiés ;

- les documents relatifs à l'ordre public (comptes rendus d'événements...) ;

- les documents non classifiés dont la diffusion doit être limitée et contrôlée conformément aux dispositions d'un accord de sécurité conclu avec un pays étranger ;

- les documents d'exercice dont la confidentialité n'a qu'un intérêt limité et temporaire ;

- les documents ou informations émanant d'un ministère qui souhaite en limiter et en contrôler la diffusion.