Comment Apple va renforcer la sécurité des iPhone en 2026

Le système Background Security Improvements existe depuis iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS 26.1. Il apporte des protections supplémentaires entre les mises à jour logicielles. Jusqu'à présent, il était actif mais inutilisé. Le test débuté cette semaine change la donne. iOS 26.3 Beta (a) installe automatiquement la dernière amélioration de sécurité disponible.

Apple est donc en mesure de déployer des correctifs légers en ciblant des composants précis comme Safari, WebKit ou d'autres bibliothèques système. Ces patchs sont plus petits et plus fréquents que les mises à jour majeures. Par ailleurs, en cas de problème de compatibilité, la firme peut les retirer à distance avant de les améliorer dans une version ultérieure.

Pour les utilisateurs, l'impact est transparent. Les patchs s'installent automatiquement en arrière-plan. Le paramètre est activé par défaut depuis iOS 26.1. Il se trouve dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de la sécurité en arrière-plan.