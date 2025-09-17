Apple vient de publier une mise à jour de sécurité importante pour plusieurs modèles d’iPhone et d’iPad, encore largement utilisés mais qui ne reçoivent plus les dernières versions d’iOS ou d’iPadOS. Le correctif cible une faille critique exploitée dans une attaque ciblée documentée cet été, déjà corrigée fin août sur les appareils les plus récents via iOS 18.6.2, iPadOS 17.7.10 et les dernières versions de macOS. Ce nouveau patch délivré avec iOS 15.8.5 et d'iPadOS 15.8.5 vient donc élargir la couverture aux générations plus anciennes que sont les iPhone 6s (tous les modèles), iPhone 7 (tous les modèles), iPhone SE (1re génération), iPad Air 2, iPad mini (4e génération) et iPod touch (7e génération).