La première vulnérabilité, CVE-2025-14174, se situe dans la bibliothèque ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) de Google. Il s'agit d'un dépassement de mémoire qui se produit quand WebKit traite des données graphiques. L'attaquant peut ainsi lire ou modifier des zones mémoire qui ne lui sont pas destinées. Apple et Google ont collaboré sur ce patch, qui était déjà déployé dans Chrome depuis le début du mois de décembre.

La seconde faille, CVE-2025-43529, exploite un use-after-free dans WebKit. Ce type de bug se produit quand le moteur de rendu utilise une zone mémoire après l'avoir libérée. L'attaquant peut corrompre cette mémoire pour forcer l'exécution de code malveillant. Les chercheurs de Google Threat Analysis Group (TAG) et les équipes de sécurité d'Apple (SEAR) ont identifié ces deux problèmes dans des attaques sophistiquées, probablement menées par des acteurs étatiques ou des groupes de spyware commercial.

Les mises à jour couvrent un large éventail d'appareils. iOS 26.2 et iPadOS 26.2 concernent les iPhone 11 et modèles plus récents, ainsi que les iPad Pro, Air et mini récents. Les utilisateurs d'iPhone XS et de septième génération d'iPad reçoivent iOS 18.7.3. macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2 et visionOS 26.2 protègent respectivement les Mac, Apple TV, Apple Watch Series 6+ et Vision Pro. Safari 26.2 corrige le problème sur macOS Sonoma et Sequoia.