Pour Apple, qui doit faire face à des spywares toujours plus évolués, il s'agit d'être réactif et de travailler dans l'urgence à la correction de vulnérabilités critiques exploitées par des tiers. Les ingénieurs n'ont alors pas toujours le temps de vérifier les éventuels effets de bord de ces patchs. Pour cette raison, l'architecture des "Background Security Improvements" intègre une fonction de rollback. Celle-ci permet d'annuler une mise à jour si le correctif a entrainé des dysfonctionnements critiques.

Apple étendra ce mécanisme à l'ensemble de son écosystème, incluant macOS. Du côté d'Android, Google a mis en place un fonctionnement similaire, lequel reste pour l'heure limité aux smartphones de la gamme Pixel.

En début de mois, nous apprenions via l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qu'Apple a envoyé des notifications à une poignée de victimes françaises ciblée par un spyware comme Pegasus ou Predator. Rien qu'en 2025, quatre campagnes majeures ont déjà été recensées par le CERT-FR.

En constatant que les logiciels espion exploitent généralement des failles au sein de la gestion de la mémoire, les ingénieurs d'Apple ont souhaité mettre en place une approche hybride matérielle-logicielle pour un mécanisme intégré directement dans les puces Apple Silicon. Et les premiers tests sont prometteurs.

La sortie publique d'iOS 26.1 est attendue pour le mois prochain.