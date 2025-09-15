Si Apple se targue de barrer la route à toutes les menaces ciblant le grand public, son système iOS reste la cible de malwares avancés, à l'image de Pegasus conçu par NSO. Les attaques système contre iOS proviennent principalement de logiciels espions mercenaires, des outils développés par des acteurs étatiques qui coûtent des millions de dollars et ciblent des individus spécifiques comme des activistes, des journalistes ou des politiciens. Selon Apple, à chaque fois, les chaînes d'exploitation mises en place par les hackers exploitent des vulnérabilités de sécurité mémoire, un problème commun aux plateformes Windows, Android et iOS.

La semaine dernière encore, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prévenait qu'Apple a envoyé des notifications à une poignée de victimes françaises ciblée par un spyware comme Pegasus ou Predator. Rien qu'en 2025, quatre campagnes majeures ont déjà été recensées par le CERT-FR, le centre français de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques.

Pourtant, Apple a déjà développé plusieurs couches de protection. De base, son langage de programmation, Swift, offre une sécurité mémoire native. Les allocateurs de mémoire sécurisés kalloc_type (introduit avec iOS 15) et xzone malloc (iOS 17) organisent les allocations mémoire selon leur type d'usage. Cela complique l'exploitation des corruptions pour les hackers. En 2018, Apple introduisait les Pointer Authentication Codes (PAC) dans la puce A12 Bionic. ce dispositif permet de protéger l'intégrité du flux de code.

Les ingénieurs ont souhaité renforcer davantage la mémoire avec une approche hybride matérielle-logicielle pour un mécanisme intégré directement dans les puces Apple Silicon.