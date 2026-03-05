Pour comprendre l'ampleur de la progression, il suffit de regarder la courbe : 9 milliards fin 2025, 14 milliards il y a quelques semaines à peine, et presque 20 milliards aujourd'hui. En quelques mois, la société a plus que doublé son rythme de croissance. Le moteur de cette envolée ? L'adoption massive de ses modèles d'IA et, en particulier, de Claude Code.