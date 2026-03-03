OpenAI enchaîne les controverses. La dernière en date, un accord conclu avec le Pentagone pour fournir ses technologies à l'armée américaine, une décision qui a heurté de nombreux utilisateurs attachés à une utilisation éthique de l'IA. Dans le même temps, Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a refusé de collaborer avec le département de la Défense pour des projets de surveillance de masse ou d'armes autonomes.