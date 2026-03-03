Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs d'intelligence artificielle (IA) ont quitté ChatGPT au profit de Claude. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette transition n'est pas forcément complexe.
OpenAI enchaîne les controverses. La dernière en date, un accord conclu avec le Pentagone pour fournir ses technologies à l'armée américaine, une décision qui a heurté de nombreux utilisateurs attachés à une utilisation éthique de l'IA. Dans le même temps, Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a refusé de collaborer avec le département de la Défense pour des projets de surveillance de masse ou d'armes autonomes.
Résultat, les inscriptions quotidiennes sur Claude ont atteint des records. Si vous aussi, vous réfléchissez aussi à franchir le pas, voici notre guide complet.
Ce dont vous avez besoin pour commencer
- Un compte ChatGPT actif
- Un compte Claude (la version gratuite suffit)
- Accès aux paramètres des deux applications
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Étape 1 : exporter ses données depuis ChatGPT
Quitter ChatGPT ne signifie pas perdre des mois, voire des années d'historique et de préférences. Plusieurs méthodes permettent de récupérer vos données avant de faire le grand saut.
Via la mémoire
Rendez-vous dans Paramètres, puis Personnalisation et accédez à la section Mémoire. Cliquez sur « Gérer » pour consulter toutes les informations que ChatGPT a mémorisées à votre sujet. Mettez à jour ce qui n'est plus d'actualité, puis copiez le contenu que vous souhaitez conserver.
Via l'export de l'historique complet
Toujours depuis les Paramètres, rendez-vous dans Contrôle des données et sélectionnez « Exporter les données ». ChatGPT compile alors l'intégralité de vos conversations en fichiers texte ou JSON, qu'il vous envoie par e-mail. Comptez quelques minutes, voire plus si votre historique est volumineux.
Via le prompt universel d'Anthropic (le plus simple)
Face à l'exile massif des utilisateurs de ChatGPT, Anthropic vient de concevoir un prompt spécifique à coller directement dans ChatGPT pour en extraire vos données dans un format immédiatement lisible par Claude que vous trouverez ici.
Copiez ensuite le résultat généré par ChatGPT : vous en aurez besoin à l'étape suivante.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Étape 2 : Activer la mémoire sur Claude
Avant d'importer vos données, assurez-vous que la fonctionnalité mémoire est bien activée sur votre compte Claude. Rendez-vous dans Paramètres, puis Capacités, et vérifiez que l'option Mémoire est bien activée.
Bon à savoir : Depuis début 2026, la mémoire est disponible gratuitement sur Claude. Il n'est donc pas nécessaire de souscrire à un abonnement payant pour en profiter.
Étape 3 : Importer ses données dans Claude
Une fois la mémoire activée, ouvrez une nouvelle conversation sur Claude et collez vos données. Selon la méthode choisie à l'étape 1, la démarche varie légèrement.
Ainsi, si vous avez copié vos préférences ou le résultat du prompt Anthropic, utilisez cette formulation : «Voici quelques informations importantes dont j'aimerais que tu te souviennes. Mets à jour ta mémoire à mon sujet avec ces données ». Puis collez vos informations.
Si vous avez exporté votre historique complet (fichiers texte ou JSON), évitez de coller les logs bruts. Privilégiez plutôt ce prompt : « Analyse ceci et résume mes principales préférences ».
Une fois l'import effectué, prenez un moment pour vérifier avec Claude que vos informations ont bien été enregistrées. Vous pouvez lui demander directement : « Qu'est-ce que tu sais de moi ? » et ajuster si nécessaire.
Étape 4 : Supprimer son compte ChatGPT (optionnel)
Si vous souhaitez tourner définitivement la page avec OpenAI, sachez que simplement annuler votre abonnement ne suffit pas à effacer vos données. Voici la marche à suivre :
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Personnalisation, et accédez à la section Mémoire.
- Supprimez l'ensemble des souvenirs et paramètres de personnalisation enregistrés.
- Pour plus de sûreté, tapez dans le chat : « Supprime toutes mes données de mémoire et de personnalisation ».
- Rendez-vous dans les Paramètres, puis Compte pour supprimer définitivement votre compte.
⚠️ Important : Cette action est irréversible. Assurez-vous d'avoir bien récupéré toutes les données souhaitées avant de procéder à la suppression.