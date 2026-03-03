Le P.-D.G reconnait, en outre, que son accord initial avec le département de la Défense était « opportuniste et bâclé ». « Nous n'aurions pas dû nous précipiter pour publier cela vendredi », admet-il. Outre le coup bas à Anthropic, OpenAI a fait polémique car l'accord ouvrait la porte à une potentielle surveillance des citoyens américains. Le dirigeant conclut sa publication sur une note conciliante, et espère que sa rivale pourra obtenir les mêmes conditions que sa propre entreprise.