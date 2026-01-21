Le PDG a d'abord reproché à Elon Musk son manque de cohérence : « Parfois, tu te plains que ChatGPT est trop restrictif, puis dans des cas comme celui-ci, tu prétends qu'il est trop laxiste ». Il en a ensuite dit un peu plus sur la stratégie de sa société en expliquant que trouver un équilibre entre simplicité d'utilisation et sécurité était loin d'être simple : « C'est vraiment difficile ; nous devons protéger les utilisateurs vulnérables, tout en veillant à ce que nos garde-fous permettent à tous nos utilisateurs de bénéficier de nos outils. »