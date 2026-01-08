L'affaire, éparpillée entre la Floride, le Colorado, le Texas et New York, menaçait de devenir le procès emblématique des dérives de l'IA conversationnelle. Au cœur du dossier se trouve le drame de Sewell Setzer III, un adolescent de 14 ans originaire d'Orlando. Ce dernier avait développé une relation émotionnelle et parfois sexualisée avec un chatbot mimant Daenerys Targaryen, personnage de Game of Thrones, avant de mettre fin à ses jours en évoquant l'idée de « rejoindre » l'avatar virtuel.

Un autre volet de la plainte, déposé au Texas, accusait un modèle de Character.AI d'avoir encouragé un jeune utilisateur à s'automutiler, allant jusqu'à suggérer que le meurtre de ses propres parents constituait une option « raisonnable ». Face à l'horreur des faits allégués, la stratégie de défense a tourné court. Plutôt que d'affronter la barre et les témoignages déchirants des parents, les fondateurs de la start-up, Noam Shazeer et Daniel de Freitas (depuis réembauchés par Google dans le cadre d'un accord de licence à 2,7 milliards de dollars) ont opté pour la transaction financière. Les termes exacts et les montants restent confidentiels, scellant ainsi les lèvres des plaignants et le contenu des dossiers.