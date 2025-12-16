En France, le cadre légal existe pourtant. Depuis 2016, la loi pour une République Numérique autorise chacun à organiser son patrimoine numérique post-mortem. Les héritiers peuvent demander l'accès, la rectification ou la suppression des données d'un défunt. Facebook propose un compte commémoratif, Google permet de désigner un contact légataire, Microsoft offre même une option de suppression automatique du compte. OpenAI, elle, fait la sourde oreille.

Contactée par le média américain Ars Technica, l'entreprise n'a fourni aucune réponse. Pas de politique officielle, pas de procédure pour signaler un décès, pas de délai de conservation annoncé. Juste un silence radio qui en dit long sur la considération portée aux droits des utilisateurs européens. Cette attitude détonne d'autant plus que les conditions d'utilisation prévoient déjà la conservation indéfinie des conversations supprimées en cas de litige judiciaire, comme l'a démontré le procès intenté par le New York Times en 2023.