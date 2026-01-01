Le joueur PC et le passionné de hardware ont vécu une fin d'année noire, sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Les fabricants de composants ont fait un choix pragmatique et cynique : délaisser le grand public pour courir après les marges colossales des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. C'est une trahison silencieuse qui s'est opérée dans les usines de semi-conducteurs. TSMC, en position de force absolue, a annoncé des hausses de prix continues jusqu'à la fin de la décennie, ne laissant aucun répit au consommateur.

Le coup de grâce est venu des fabricants de mémoire. Micron a purement et simplement sacrifié Crucial, sa marque emblématique, pour réorienter sa production vers la mémoire à haute bande passante (HBM) que l'IA dévore goulûment. Résultat des courses : monter une machine de jeu ou de travail est devenu un luxe. Les cartes graphiques voient leurs étiquettes s'envoler, non pas à cause d'une innovation technologique majeure pour le joueur, mais parce que la mémoire qu'elles embarquent est devenue de l'or en barre pour l'industrie de l'IA. L'ironie est mordante : l'intelligence artificielle, censée nous aider à être plus productifs, rend les outils de cette productivité inaccessibles au commun des mortels. Le plus inquiétant dans tout ça ? Le pire est à venir avec les retombées réelles attendues en 2026. Autant dire que nous allons vers un drôle de CES, où les constructeurs se garderont bien d'annoncer fièrement les prix de leurs produits.