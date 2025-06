Justice Leite, elle, voit l'interface comme « un mix entre Minority Report et Ikea », comprenez : du spectacle high-tech dans un packaging accessible. Avec des « vidéos holographiques, avec effets 4D et des journalistes en avatar », plus des « journalistes mi-humains, mi-algorithmes et Alexandre Boero avec 25 ans de plus », je remercie Justine pour son hommage. Les modérateurs Moa et Paulposition promettent une expérience « adaptable aux propres désirs de tout un chacun ». Chacun son Clubic, en quelque sorte, on ne dégagerait pas une petite tendance, là ?